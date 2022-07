கலவரக்காடான ராயப்பேட்டை! கூப்பிடு தூரம் தான்..45 நிமிடமாய் எட்டி பார்க்காத போலீஸ்! குழம்பி போன இபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடங்குவதற்கு சில மணிதுளிகளுக்கு முன்பாக அதிமுக தலைமை அலுவலகமே கலவரக் காடாக மாறிய நிலையில் மிக அருகில் இருந்தும் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தவோ போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்தவோ கூடுதல் போலீசார் வரவழைக்கப்படவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்த நிலையில் ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கை திடீரென எழுந்தது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற போதே ஒற்றைத் தலைமை தேவை என பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் போட்டி போட்டு முழக்கமிட்டனர்.

முதல் கையெழுத்தே அதிரடி? இனி எடப்பாடி எடுக்கும் முடிவை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது! முக்கிய முடிவு

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக சில முன்னாள் அமைச்சர்களும் , மாவட்ட செயலாளர்களும் திரண்டனர்.

English summary

A complaint has been raised that the AIADMK head office turned into a war field of riots a few hours before the start of the AIADMK General Committee meeting, but no additional police were called to control the riots or remove the protesters.