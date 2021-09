சமையல் எரிவாயு விலை மீண்டும் 25 ரூபாய் உயர்வு: தமிழகத்தில் காஸ் சிலிண்டர் விலை ரூ.900.. மக்கள் ஷாக்

Chennai

சென்னை: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை மீண்டும் 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. எனவே, தமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 900 ரூபாயை தாண்டியது.

ஒரே ஆண்டில், அதாவது 9 மாதங்களில், நாட்டில், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 285 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது, மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், தற்போது, தமிழகத்தில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் 1831.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வீட்டு உபயோக சமையல் சிலிண்டரின் விலை ரூ. 25 இன்று உயர்வு - இல்லத்தரசிகள் அதிருப்தி

English summary

The price of a domestic cooking gas cylinder has gone up by Rs 25 again. Therefore, the price of a cooking gas cylinder in Tamil Nadu exceeded 900 rupees.