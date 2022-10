‘யார் வருவா? யார் இருப்பா?’ கதைய பாருங்க.. எடப்பாடி பழனிசாமியை ரவுண்டு கட்டிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இப்படி ஒரு விதிமுறையை வகுத்தால் யார் வருவார்கள்? எம்ஜிஆர் வகுத்த விதிகளை காற்றில் பறக்கவிட்டு விட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி என பொது மேடையில் விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

சென்னையில், மாற்றுக்கட்சியினர் அதிமுக ஓபிஎஸ் அணியில் இணையும் நிகழ்வும், ஓபிஎஸ் அணி நிர்வாகி சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வும் நேற்று இரவு நடைபெற்றது.

அப்போது பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார். தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் சர்வாதிகாரத்தோடு நடந்து கொள்ளக் கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து ஓபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

முக்கிய விக்கெட் காலி! மீண்டும் ஓபிஎஸ் அணியில் மைத்ரேயன் ஐக்கியம்! அவர் கூடவே.. எடப்பாடி அதிர்ச்சி

English summary

If such a rule is laid down, who will come? They have created this general secretary position as a total form of dictatorship. AIADMK coordinator O. Panneerselvam has criticized Edappadi Palaniswami as throwing away the rules laid by MGR.