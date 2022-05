இந்து மதத்தில் ஜாதி கிடையவே கிடையாது! பாகுபாடு உருவாக்கியது கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் தான்! அண்ணாமலை சாடல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛இந்து மதத்தில் ஜாதி என்பது கிடையாது. இந்து மதத்தில் ஜாதி என்பது கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளால் உருவாக்கிய கட்டமைப்பு தான். குறிப்பிட்ட பணி செய்வதன் மூலம் உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் எனும் பொய் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி உள்ளனர்'' என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் 4 நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இலங்கை சென்றார்.

அங்குள்ள தமிழர்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் வாழ்வாதாரம் குறித்து கேட்டார். மேலும், மத்திய அரசு சார்பில் உதவிகள் செய்யப்படும் என நம்பிக்கை அளித்தார்.

பட்டினப்பிரவேசத்தை பாஜக நடத்திக்காட்டும்.. ஆதீனத்தை தோளில் சுமக்கத் தயார்... அண்ணாமலை அதிரடி

English summary

There is no caste in Hinduism. Caste in Hinduism is a structure created by Christian missionaries. They have created false structures of superiority and inferiority by doing specific work, ” says Tamil Nadu BJP President Annamalai in Chennai.