ஜெய்பீம்.. வியந்துபோன திருமாவளவன்.. சூர்யாவை பாராட்டி சூப்பர் பட்டம் கொடுத்து.. பரபரப்பு கடிதம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் சனாதன பிற்போக்குக் கும்பல் சாதிய, மதவாத நச்சுக் கருத்துகளைப் பரப்புவதற்கு அதனைப் பயன்படுத்தி வருவதும், அத்தகைய சீரழிவுப் போக்குகளைச் சில அரசியல் சக்திகள் ஊக்குவித்து வருவதும் மிகுந்த வேதனை அளிப்பதாக இருந்தது. இத்தகைய கேடான ஒரு சூழலில் அரங்கேறியுள்ள 'ஜெய்பீம்' திரைப்படம், மீண்டும் தமிழ்த் திரைத் துறையை உலக அரங்கில் தலைநிமிர வைத்துள்ளது என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சூர்யாவின் 2டி எண்டர்டெயிண்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிப்பில் த.செ.ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், ரஜிஷா விஜயன், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள படம் 'ஜெய் பீம்'. அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் இப்படம் கடந்த நவம்பர் 2ம் தேதி வெளியானது. இந்தப் படத்தைப் பார்த்துவிட்டு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள் பாராட்டிவருகிறார்கள். விமர்சன ரீதியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. பல்வேறு திரை விமர்சகர்களின் பார்வையிலும் படம் சிறப்பாக கதை மற்றும் பார்க்கும் படி உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம் ஜெய்பீம் படத்தின் சில காட்சிகள் சர்ச்சையாகின. படத்தின் இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரத்திற்கு குரு என்று பெயர் வைத்ததற்கும், அவரது வீட்டில் அக்னி காலண்டர் இருந்ததும், பாமகவினரிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுபற்றி அன்புமணி ராமதாஸ் சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார். இந்தசூழலில் அக்னி காலண்டர் உடனே மாற்றப்பட்டு சரஸ்வதி படம் வைக்கப்பட்டது. குரு என்ற பெயர் சர்ச்சை மட்டும் விவாதப்பொருளாக மாறியது. சூர்யாவும் இதற்கு பதில் அளித்தார்

English summary

Thirumavalavan said, "We sincerely appreciate the social responsibility and industry of 'Kalainayagan' Surya who made the film jai bhim. He also said that 'Jaybeam' has turned Tamil cinema to a progressive path.