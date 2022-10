“நீங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலா? இல்ல அரவ்'இந்து கெஜ்ரி'வாலா?” திருமாவளவன் கேள்வி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இந்தியாவின் ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து வரும் நிலையில் மத்திய அரசு அதனை மீட்டெடுக்க முயன்று வருகிறது. இதற்கிடையில் ரூபாய் தாள்களில் இந்து தெய்வங்களின் படங்கள் அச்சிடப்பட வேண்டும் என்று வலதுசாரிகள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, டெல்லி முதலமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இதே கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.

இக்கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள விசிக தலைவர் திருமாவளவன், அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை, அரவ்'இந்து கெஜ்ரி'வால் என்று அழைத்திருக்கிறார்.

“அப்பன் பெயர் தெரியாதவர்” என அர்த்தம்.. கொந்தளித்த திருமாவளவன் - அப்படி என்ன சொன்னார் ஆளுநர் ரவி?

English summary

As the value of the Indian rupee continues to fall, the central government is trying to restore it. Meanwhile, the right wing was demanding that images of Hindu deities should be printed on rupee notes. Following this, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal made the same demand. This idea has caused great controversy. Commenting on this, Thirumavalavan has called Arvind Kejriwal as Hindu Kejriwal.