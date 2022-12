Exclusive அம்பேத்கரின் கோஷம் ‘ஹரஹர மஹாதேவ்’.. விசிக திட்டத்தை முறியடிக்கவே காவி! அர்ஜூன் சம்பத் பரபர

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அம்பேத்கரிஸ்ட் கிடையாது, பெரியாரிஸ்ட் என இந்து மக்கள் கட்சித் அர்ஜூன் சம்பத், ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பேத்கரை பெரியாரியவாதியாக முன்னிறுத்தும் முயற்சிகளில் விசிக உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனை முறியடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அம்பேத்கருக்கு காவி அணிவித்து போஸ்டர் அடித்தோம் என அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பேத்கர் நினைவுநாளையொட்டி, அம்பேத்கருக்கு காவி அணிவித்து இந்தி மக்கள் கட்சியினர் போஸ்டர் ஒட்டியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அம்பேத்கருக்கு பட்டை குங்குமமிட்டு காவி உடைபோட்டு அவரை அவமதித்த மதவாதப் பித்தர்களைக் கைதுசெய்ய வேண்டும் என திருமாவளவன் கடுமையாக தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

VCK constantly involved in efforts to present Ambedkar as a Periyarist, We put up a poster of Ambedkar wearing saffron to break it. : Hindu Makkal Katchi leader Arjun Sampath said in a special interview to One India.