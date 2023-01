வகுப்பெடுக்கும் பேராசிரியர் போல் திருமாவளவன் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்.. கரு.பழனியப்பன் புகழாரம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சமூக ஒடுக்குமுறைகள், சாதிய ஒடுக்குமுறைகள், மக்கள் பிரச்சினைகளை பற்றி அனைவருக்கும் புரியும் வகையில் வகுப்பெடுக்கும் பேராசிரியர் போல திருமாவளவன் பேசுவதாக இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு சென்னையில் நடைபெற்ற மணிவிழா நிகழ்ச்சியில் பேசி கரு.பழனியப்பன், வரும் காலங்களில் திருமாவளவன் எழுத்துப் பணிகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவனின் மணிவிழா தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற மணிவிழாவில் விசிக நிர்வாகிகள், இயக்குநர் பாரதிராஜா, இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பன் பேசுகையில், 30 ஆண்டுகளாக பல்வேறு படிநிலைகளில் திருமாவளவனை பார்த்து வருகிறேன். ஒருநாளின் 24 மணி நேரத்தில் 4 மணி நேர தூக்கம் போக, மீதமுள்ள நேரத்தில் மக்களுடன் மட்டுமே இருப்பது எவ்வளவு அயர்ச்சி தரும் என்பதை யோசிக்கிறேன்.

ஒரு நபர் கையில் தியேட்டர்கள்! திரைத்துறை கார்ப்பரேட் மயத்துக்கு இரையாகிறது! விசிக திருமாவளவன் சுளீர்

English summary

Director Karu Palaniappan praised that Thirumavalavan speaks like a professor who gives lectures about social oppressions, caste oppressions and people's problems in a way that everyone can understand.