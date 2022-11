'தமிழ்நாடு எனும் தனி நாடே இறுதி இலக்கு'.. அதுதான் தமிழ் தேசியம்! திருமாவளவன் கொளுத்திய சரவெடி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாடு எனும் 'தனி நாடு' அமைப்பதே தமிழ் தேசியத்தின் இறுதி இலக்காக இருக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

மேலும், இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மொழி வழி தேசியம் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அதேபோல, தமிழ் தேசிய இயக்கத்தில் விசிகவின் பங்களிப்பு மகத்தானது எனவும், பெரிய பெரிய கட்சிகள் செய்ய முடியாததை விசிக செய்துள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்.

Tamil Nadu's 'separate nation' should be the ultimate goal of Tamil nationalism, said the leader of the Viduthalai Chiruthaigal Katchi, Thol Thirumavalavan. He also emphasized that nationalism should be developed through language in every state in India.