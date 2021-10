சென்னைக்கு இது மிகப்பெரிய விடியல்.. ஸ்டாலினின் கனவு திட்டம்.. மா சுப்பிரமணியன் பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பயோ மைனிங் முறையில் சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கை , அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் சுத்தம் செய்து அந்த பகுதியை சீர்படுத்தும் திட்டம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டள்ளது. இந்த திட்டம் தான் சென்னைக்கு இது மிகப்பெரிய விடியல் என்று சுகாதரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறினார்.

பயோ மைனிங் முறையில் சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கை அகழ்ந்தெடுத்து, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் அப்பகுதியை சீர் படுத்துவதற்கான திட்டங்களை பார்வையிட்டு அதில் ஒரு திட்டப்பகுதியை இன்று அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, மா.சுப்பிரமணியன் துவக்கி வைத்தனர்.

சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள 235 ஏக்கர் குப்பைக் கிடங்கை இன்று காலை நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் ஆகியோர் அங்குள்ள குப்பைகளை அகற்றும் பணிகளை பார்வையிட்டு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

English summary

A project has been launched to clean up the landfill in the Chennai metropolitan area by bio-mining and rehabilitate the area within the next three years. Health Minister Ma Subramaniam said that this project is the biggest dawn for Chennai.