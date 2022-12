புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. தீவிர பாதுகாப்பு பணிகளில் போலீசார்.. தடுப்புகள் அமைத்து அதிரடி சோதனை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களையொட்டி, 8 மணிக்கு மேல் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. சென்னையின் அனைத்து முக்கிய சாலைகளிலும் போலீசார் தடுப்புகள் அமைத்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கும் வகையில் இரண்டு வாகனங்கள் ஒன்றாகச் செல்லக்கூடாது என போலீசார் அறிவுறுத்தி இருந்த நிலையில், விதிகளை மீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

சாலைகளில் அதிவேகமாக வரும் வாகனங்கள், மது அருந்திவிட்டு வரும் வாகன ஓட்டிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் காவல்துறை சார்பாக எச்சரிக்கப்பட்டது.

புத்தாண்டு பார்ட்டிகளுக்குச் செல்பவர்களுக்கு ஹோட்டல் நிர்வாகமே போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

