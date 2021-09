பிக் பாஸ் 5: ஏலேய் எத்தனை பேருக்கு பேதில போபோதுனு தெரியலையே.. ஜிபி முத்து வந்துட்டாராமே?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் டிக்டாக் பிரபலமான ஜிபி முத்துவும் கலந்து கொள்வதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. எனினும் இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் ஏதும் இல்லை.

விஜய் டிவியில் என்டமால் நிறுவனம் தயாரிப்பில் பிக்பாஸ் எனும் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதில் தமிழில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் நடத்தி வருகிறார். இவர் வாரந்தோறும் சனி, ஞாயிறுகளில் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு வாரம் நடந்த விஷயங்களை விவாதித்து மக்களின் வாக்குகளுக்கேற்ப போட்டியாளர்களை எலிமினேட் செய்வது வழக்கம்.

English summary

Sources says that G.P.Muthu will be the one of the contestants of Biggboss Season 5.