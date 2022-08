என்ன பெரிய TTFவாசன்? நான் வர்றேன் தனியா! ரேஸ் கெட்டப்பில் களமிறங்கிய ஜிபி முத்து! வா தலைவா வா தலைவா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டிக் டாக் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாகி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்ற ஜிபி முத்து தற்போது 2கே கிட்ஸ்களின் நாயகனான டிடிஎஃப் வாசனுக்கு டப் கொடுக்கும் வகையில் ரேஸ் உடையில் களமிறங்கி பைக் ஓட்டிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருவதோடு அவருக்கு பாராட்டுகளும் குவிகிறது.

சமூக ஊடகங்களில் யாரை தெரிகிறதோ இல்லையோ டிக் டாக் பார்த்தவர்களுக்கு ஜிபி முத்து என்ற பெயர் மிகவும் பரிச்சயம். குழந்தைகள் தொடங்கி பெரியவர்கள் வரை அவரை தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது.

இத்தனைக்கும் நடனமாடியோ மேஜிக் சாகசங்கள் செய்து அவர் பிரபலமாகவில்லை தனது வெள்ளந்தியான பேச்சுக்கள் மூலம் நகைச்சுவை தரும் அவர் செய்கைகளுக்கும், எமோசனல் முக பாவனைகளுக்குமே ரசிகர் பட்டாளம் அதிகம்.

Gp Muthu, who became famous on social media through Tik Tok and took part in TV shows, is currently riding a bike in a race suit to give a tip to 2K Kids hero TTF Vasan.