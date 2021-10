இரண்டு சாலை விபத்து, இரண்டு பேர் மரணம்.. பதைபதைக்க வைக்கும் இரண்டு சிசிடிவி காட்சிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இரண்டு சாலை விபத்துகள் நடந்தன. இதில் இரண்டு பேர் மரணம் அடைந்தனர். இது தொடர்பாக நெஞ்சை பதைபதைக்க வைக்கும் இரண்டு சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி 4 வழிச்சாலையில் நெஞ்சை பதைபதைக்க வைக்கும் விபத்து நேற்று மாலை நடைபெற்றது. அரூர் சந்திராபுரத்தை சேர்ந்த சங்கர் (41) என்பவருக்கு சொந்தமான டாரஸ் லாரியை அதே ஊரைச்சேர்ந்த அன்பு (39) என்பவர் ஓட்டி வந்தார்.

ஓசூரில் எம்.சேன்ட் ஏற்றுவதற்காக போச்சம்பள்ளி 4 வழிச்சாலை வந்தபோது எதிரே டிவிஎஸ் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றுக்கொண்டிருந்த பூதனூர் கிராமத்தை சேர்ந்த முருகன் (60), அவரது மனைவி நல்லமாள் (50) பேரன் இன்பரசன் (7) ஆகியோர் மீது மோதியதில் முன் சக்கரத்தில் சிக்கி சற்று தூரம் இழுத்து சென்றது. அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் கூச்சலிட்டு சப்தம்போடவே ஓட்டுனர் வாகனத்தை நிறுத்தினார்.

தண்ணீர் கேட்ட 2 வயது குழந்தை.. வீட்டுக்குள் சென்ற அம்மா.. சில நிமிடத்தில் நேர்ந்த விபரீதம்

English summary

There were two road accidents in Tamil Nadu and Puducherry. Two of them died. Two CCTV footage has been released in this regard.