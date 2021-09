9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு- களத்தில் 79,433 பேர்

Chennai

சென்னை: 9 மாவட்டங்களில் நடைபெறும் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து பதவிகளுக்கும் மொத்தம் 79,433 பேர் வேட்பாளர்களாக களத்தில் உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருநெல்வேலி, தென்காசி, திருப்பத்தூர், வேலூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் அக்டோபர் 6, 9 ஆகிய நாட்களில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. மேலும் 28 மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ள உள்ளாட்சி இடங்களுக்கும் அக்டோபர் 6, 9-ல் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த 15-ந்தேதி தொடங்கியது. கடந்த 22-ந்தேதியுடன் வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவடைந்தது. வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெற நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைசிநாளாகும். இதனையடுத்து இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை தமிழக தேர்தல் ஆணையம் நேற்று வெளியிட்டது.

Tamil Nadu State Election Commission Press release said that total of 79,433 candidates are in the fray contesting for 23,998 posts in local bodies of 9 districts.