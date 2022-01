TN Assembly Session 2022 : சட்டசபையில் கேள்வி நேரத்தில் அனல் பறக்குமா? - என்ன சட்ட முடிவு தாக்கலாகும்

Chennai

சென்னை: சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் நாளான இன்று, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு அதற்கான விவாதம் நடைபெறும். ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேச இருக்கிறார். கேள்வி நேரம் நேரலையில் ஒளிபரப்பாக உள்ளதால் சட்டசபையில் அனல் பறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

தமிழக சட்டசபைக் கூட்டத் தொடர் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் ஆளுநர் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது. இந்த கூட்டத் தொடர் இன்றும் நாளையும் நடைபெறும் என்று அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.

சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாம் நாளான இன்று, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு அதற்கான விவாதம் நடைபெறும். ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேச இருக்கிறார்.

சட்டசபையின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மறைவு குறித்து இரங்கற் குறிப்புகள் வாசிக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு முன்னாள் ஆளுநர் டாக்டர் கோ. ரோசய்யா மரணத்திற்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்படும். இந்திய முப்படைத் தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி, குரூப் கேப்டன் வருண் சிங் மற்றும் 11 இராணுவ உயர் அலுவலர்கள் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தனர் அவர்களுக்கும் இரங்கல் குறிப்புகள் வாசிக்கப்பட உள்ளன.

வே. துரைமாணிக்கம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் அவர்களின் மறைவு குறித்து, புனீத் ராஜ்குமார், பிரபல கன்னட திரைப்பட நடிகர் அவர்களின் மறைவு குறித்து, பேராயர் டெஸ்மண்ட் டுட்டு, மனித உரிமைச் செயற்பாட்டாளர் அவர்களின் மறைவு குறித்து இரங்கல் தீர்மானங்கள் இன்று நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

ஆளுநர் உரையுடன் தமிழக சட்டசபை இன்று கூடுகிறது.. மகளிருக்கான ரூ1,000 அறிவிப்பு வெளியாகும்?

இதனையடுத்து கேள்வி நேரம் இன்று நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக சட்டசபை நடைபெறும் போது எடிட் செய்யப்பட்ட காட்சிகள் மட்டுமே ஊடகங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் முதன் முறையாக கேள்வி நேரம் நேரலையாக ஒளிபரப்பாக உள்ளது. எம்எல்ஏக்களின் கேள்விகளுக்கு துறைசார்ந்த அமைச்சர்கள் பதிலளிக்க உள்ளனர்.

இன்றைய தினம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கடலூர், தாம்பரம், காஞ்சிபுரம், சிவகாசி, கரூர், கும்பகோணம் ஆகிய மாநகராட்சிகளுக்கான சட்டமுன்வடிவு இன்று பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாளைய தினம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து பேச உள்ளார். கொரோனா பரவல் காரணமாக இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே சட்டசபை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில வாரங்களில் 2022 - 23 ஆண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட், பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. பொது பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்வார். இதனையடுத்து மானியக்கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறும்.

Today, the second day of the Assembly session, a resolution thanking the Governor for his speech will be brought up and debated. Opposition leader Edappadi Palanichamy is scheduled to speak on the resolution thanking the governor for his speech. As question time is broadcast live one can expect the heat to fly in the assembly.