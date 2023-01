கவனிச்சீங்களா? திமுக அன்று சொன்ன ‘அதே வார்த்தை’.. சபாநாயகருக்கு எதிராக ‘அட்டாக்’ மோடில் எடப்பாடி!

Chennai

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை விமர்சிக்க சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவுவும், திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும் பயன்படுத்திய அதே வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி இன்று சபாநாயகர் அப்பாவுவை விமர்சித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

மத்திய அரசை திருப்திபடுத்தினால் ஏதாவது பெரிய பதவி கிடைக்கும் என்பதற்காக ஆளுநர் ரவி, தமிழ்நாடு அரசுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வருகிறார் என திமுகவினர் குற்றம்சாட்டி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று சட்டப்பேரவைக்கு கறுப்பு சட்டை அணிந்து வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, சபாநாயகர் அப்பாவு நடுநிலையோடு நடந்துகொள்ளவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியதோடு, பெரிய பதவி கிடைக்கும் என்பதற்காக சபாநாயகர் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுகிறார் என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Leader of Opposition Edappadi Palaniswami today criticized TN Assembly Speaker Appavu by using the same word used by Speaker Appavu and leaders of DMK and allied parties against TN governor RN Ravi.