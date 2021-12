100-க்கு 100 மதிப்பெண் வழங்குவேன்.. திடீரென தமிழக அரசையும், முதல்வர் ஸ்டாலினையும் பாராட்டிய அண்ணாமலை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலைக்கும், தமிழக அரசுக்கும் இடையே தொடர்ந்து ஏழாம் பொருத்தமாக உள்ளது. பல்வேறு விவகாரங்களில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தமிழக அரசை தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஜனவரி முதல் தடுப்பூசி.. அரசு அறிவிப்பு!

அதுவும் சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு, போலீசார் மீது பொங்கியெழுந்தார் அண்ணாமலை. பா.ஜ.க. ஆதரவாளரும், பிரபல யூடியூபருமான மாரிதாஸ் என்பவர் வெலிங்டன் அருகே நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தை வைத்து காஷ்மீருடன் தமிழ்நாட்டை ஒப்பிட்டு சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து கூறி இருந்ததால் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

BJP leader Annamalai has praised the DMK. During the disappearance of Brigadier General Bipin Rawat, a team including the Chief Minister of Tamil Nadu and government officials were instrumental in the rescue operation. He said they have done the job quickly