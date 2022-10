கருணாநிதி ஆட்சியில் டிஜிபியாக இருந்த முகர்ஜி காலமானார்.. போலீசார் சோகம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் டிஜிபி முகர்ஜி (75), உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்று சென்னையில் காலமானார். அவரது மறைவுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக காவல்துறையில் 2006 முதல் 2007 வரை சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி-யாக பதவி வகித்தவர் டி.முகர்ஜி. பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற பிறகு சென்னை மணப்பாக்கத்தில் வசித்து வந்த முகர்ஜி, அண்மைக்காலமாகவே உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் அவர் நேற்று இரவு காலமானார். அவரது மறைவுச் செய்தி தமிழகக் காவல்துறையினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது

English summary

Former Tamil Nadu Police DGP Mukherjee (75), passed away in Chennai yesterday due to poor health. Mukherjee served as Law and Order DGP in Tamil Nadu from 2006 to 2007. TN Chief Minister M.K.Stalin has condoled his demise.