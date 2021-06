ஹாட்ரிக் வெற்றி எப்படி?.. மனம் திறந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. அப்படியே வியந்துபோன கொளத்தூர்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றது குறித்து தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முதன் முறையாக மனம் திறந்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்றபோது மாநிலத்தில் கொரோனா உச்சம், மருத்துவமனையில் படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு என நெருக்கடி நிலவியது.

ஆனால் அதையெல்லாம் திறமையாக எதிர்க்கொண்டு இன்று தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலை 6,000-க்குள் கொண்டு சென்று விட்டது தமிழ்நாடு அரசு.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has opened his mind for the first time about winning the Kolathur constituency for the third time