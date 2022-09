4 “முதலமைச்சர்கள்”.. எடப்பாடி சொன்ன “வார்த்தை”! பாய்ண்டை பிடித்த ஸ்டாலின் - மேடையில் “விளாசல்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தற்போது 4 முதலமைச்சர் ஆட்சி செய்வதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில், நல்ல அலோசனைகளை வழங்கும் அனைவரது ஆட்சி இது என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்க மாநாடு இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இந்த ஆட்சியின் மீது இட்டுக்கட்டிய கதைகளை எல்லாம் அவதூறாக போட நினைக்கிறார்கள். இன்று அவர்கள் போடும் ஆர்ப்பாட்ட கோஷங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு தெரியாதா? மக்கள் புரிந்துகொள்ளாமலா உள்ளார்கள்?

English summary

Tamilnadu Chied Minister MK Stalin replied Edappadi Palanisamy's 4 Chief ministers claim - He told that, "All those who give good advice, and whose advice is implemented, are running this regime. This is your rule. It is a permanent regime. I didn't say in the double measure on me. I say it in faith in you."