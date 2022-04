மின்னல் தாக்கி 11 பேர் பலி... 6 பேர் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் அறிவித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விருதுநகர் மற்றும் கள்ளக்குறியில் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் அறிவித்து உள்ளார்.

English summary

விருதுநகர் மற்றும் கள்ளக்குறியில் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் அறிவித்து உள்ளார்: Chief Minister MK Stalin has announced relief assistance of Rs 2 lakh each and Expressing condolences to the families of the victims of the lightning strike in Virudhunagar and Kallakurichi