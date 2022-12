எங்களின் தொடர் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி.. லோக்சபாவில் நிறைவேறிய மசோதாவுக்கு ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பழங்குடியினர் அரசியல் சாசன திருத்த மசோதா, லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

குருவிக்காரர், நரிக்குறவர் சமூகத்தினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதினார்.

இதையடுத்து, பழங்குடியினர் அரசியல் சாசன திருத்த மசோதா கொண்டுவரப்பட்டு நேற்று மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin welcomed the passage of the Tribal Constitution Amendment Bill in the Lok Sabha to include Narikkuravar and Kuruvikkarar communities in the ST list.