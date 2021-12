என்னாச்சு.. தமிழகத்தில் கொரோனா கிடுகிடு உயர்வு.. அதுவும் இந்த 2 மாவட்டங்களில் நிலைமை சீரியஸ்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 890 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வந்த நிலையில் சில நாட்களாக பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் தொடர்ந்து கொரோனா அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Corona infection has been confirmed in 890 people in Tamil Nadu today. 7 more died of corona. The incidence of corona infection in Tamil Nadu has been increasing for a few days now