சென்னை வெள்ளம் குறித்து பொய்ப்பிரசாரம்.. மக்களிடம் பீதி ஏற்படுத்தும் நபர்கள்.. டிஜிபி எச்சரிக்கை!

சென்னை: சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மோசமான கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது.

மழை ஓய்ந்து மீட்பு பணிகளை தமிழக அரசு முடுக்கி விட்டுள்ள நிலையில் சிலர் சமூகவலைதளங்களில் பொய் பிரசாரம் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. சிலர் மற்ற மாநிலங்களில் மழை, வெள்ள பாதிப்புகளை சென்னையில் எற்பட்டதுபோல் அவதூறு பரப்பி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் மழை பாதிப்பு தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பொய்ப் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாக சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மீண்டும் கொண்டுவர காவல்துறையினர் மற்றும் பிற அரசு துறையினர் இரவு, பகல் பாராமல் மீட்புப்பணிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Tamil Nadu DGP Sylendra Babu has warned that stern action will be taken against those who make false propaganda on social media regarding the effects of the rains