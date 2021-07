பாட்டி கையெழுத்து போடுங்க... அப்படித்தான்... சிலேட்டில் கற்றுக்கொடுத்த கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாட்டி வாங்க வந்து கையெழுத்து போடுங்க என்ற பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தனது கையில் சிலேட் ஒன்றை வாங்கி அதில் எழுதப்படிக்க கற்றுக்கொடுத்தார்.

தமிழகத்தில் எழுதப் படிக்க தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்கக்கூடாது என்ற நிலையை ஏற்படுத்துவதே அதிகாரிகள், ஆசிரியர்களின் இலக்காய் இருக்க வேண்டும் என்றும் அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சரிடம் கையெழுத்து போட கற்றுக்கொண்ட பாட்டியின் பெயர் அஞ்சலை. 65 வயதாகும் அந்த பாட்டி நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணி செய்து வருகிறார். அந்த பாட்டிக்கு எழுதப்படிக்க தெரியாது என்றாலும் எப்படியாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மட்டும் இருந்தது. அதற்கு ஏற்றார் போல அவருக்கு வாய்ப்பும் வந்துள்ளது. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியிடமே அவர் கையெழுத்து போட கற்றுக்கொண்டு விட்டார்.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி மணிகண்டம் ஒன்றியம் கே. கள்ளிக்குடியில் 100 சதவீதம் கல்வி என்ற இலக்கை நோக்கி எழுத்தறிவு இயக்கத்தின் தொடக்க விழாவைத் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தொடக்கி வைத்தார். இதனை தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், ஒவ்வொரு இடத்திலும் கற்பிக்கும் பணியினை அந்தந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர்கள், ஊராட்சிமன்ற தலைவர்கள், தன்னார்வ அமைப்பினர் ஒருங்கிணைந்து நடத்த உள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has exuded hope that cent per cent literacy in the State could be made possible from the present level of 81% through non-formal and adult education programme. He has said that the goal of the authorities and teachers should be to create a situation where there should be no illiterate people in Tamil Nadu.