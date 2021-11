கோவையில் ரயில் மோதி.. 3 யானைகள் உயிரிழந்த விவகாரம்.. ரயில் ஓட்டுநர் மீது வழக்குப்பதிவு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கோவையில் ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ரயில் ஓட்டுநர் மற்றும் துணை ரயில் ஓட்டுநர் மீது தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். ரயில் ஓட்டுநர் சுபயர், துணை ஓட்டுநர் அகில் மீது வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவை மதுக்கரை வனச்சரகம் அருகே தமிழகம் - கேரளாவை இணைக்கும் வகையில் இரண்டு இரயில் பாதைகள் உள்ளன. இதில் நேற்றிரவு முதலாம் பாதையில் மங்களூருவில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த விரைவு ரயில் மோதியதில் 25 வயது மதிக்கத்தக்கப் பெண் யானை உட்பட 3 யாநைகள பரிதாபமாக உயிரிழந்தன.

புதுச்சேரியில் திடீரென வெடித்த மர்மப் பொருள்... தரைமட்டமான வீடு.. 3 பேர் கவலைக்கிடம்!

ரயில் மோதி தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற 3 யானைகள் ஒரே சம்பவத்தில் உயிரிழந்தது சமூக ஆர்வகள்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Forest Department has registered a case against a train driver and a deputy train driver in connection with the death of two elephants in a train collision in Coimbatore. A case has been registered against train driver Subair and deputy driver Akhil under the Wildlife Conservation Act.