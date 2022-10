”வறுமை” உயர்கல்வியை தொடராத 6,718 மாணவர்கள்.. தமிழக அரசு எடுக்கும் அசத்தல் நடவடிக்கை!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 12ம் வகுப்பு முடித்து உயா் கல்வியில் சேராத மாணவா்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்களில் வழிகாட்டும் முகாம் நடத்த பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் மாநிலத் திட்ட இயக்குநா் சுதன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

அதில், கடந்த கல்வியாண்டில் பிளஸ் 2 வகுப்பு முடித்த மாணவா்கள் அனைவரும் நிகழ் கல்வியாண்டில் உயா்கல்வியில் தொடா்ந்துள்ளனரா என்பதை அறியவும், அவ்வாறு உயா்கல்வி தொடராத மாணவா்கள் இருந்தால் அதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதை களைந்து அவா்கள் உயா்கல்வி தொடர தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும் கடந்த ஆக.26ம் தேதி அனைத்து அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளிலும் பெற்றோா்- மாணவா்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

In Tamil Nadu, the school education department has instructed to conduct a guidance camp in the respective district administration offices for the students who have not joined higher education after completing 12th standard.