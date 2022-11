ரூ.70,000 ஆஃபரில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொடுத்த அடிக்குமாடி குடியிருப்பு! - மகிழ்ச்சி மழையில் மக்கள்!

Chennai

சென்னை : 'தேனாம்பேட்டை குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பா இது?' எனக் காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது, அந்தக் கட்டடங்களின் வடிவமைப்பு. 'லிஃப்ட், பார்க்கிங், பூங்கா, மைதானம் என தனியார் குடியிருப்புகளைவிடவும் தரமாக கட்டியுள்ளனர்' என நெகிழ்கின்றனர், குடியிருப்புவாசிகள்.

மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றதும், குடிசை மாற்று வாரியத்தின் பெயரை 'தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம்' என மாற்றியதோடு விதிமுறைகளையும் மாற்றி இருக்கிறார்.

ஒரு தனியார் கட்டுமான அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குமோ அவை அனைத்தும் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளில் உள்ளன.

The design of TN government's urban habitat development board buildings amazes the onlookers. Residents feel that 'elevators, parking, parks and grounds have been built to a higher standard than private residences'.