சாதாரண கட்டண பஸ் ஓட்டுனர், நடத்துனர்களுக்கு நற்செய்தி... வசூல்படி இரட்டிப்பாக்கி தமிழக அரசு உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பெண்கள் இலவச பயணம் மேற்கொள்ளும் சாதாரண கட்டண பஸ்களின் ஓட்டுனர் மற்றும் நடத்துனர்களுக்கு வசூல்படி இரட்டிப்பாக வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்து உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக முக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்று செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது தேர்தல் வாக்குறுதியாக தமிழகம் முழுவதும் உள்ளூர் பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம் செய்யும் வசதி அளிக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது.

23 பாயிண்டுகள்! அதிமுக விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்த அறிக்கையின் முழுவிபரம்!

English summary

The Tamil Nadu government has announced that drivers and conductor of ordinary fare buses traveling free of charge for woman will be given double the collection.