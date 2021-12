ஜனவரி 3 முதல் பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும்.. அரசு அறிவிப்பு.. 21 பொருட்கள் என்னென்ன?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் ஜனவரி 3-ம் தேதி முதல் பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. சிறப்பு தொகுப்பு அனைவருக்கும் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

காதலியை நள்ளிரவில் சந்திக்கப் போன பிளஸ் 2 மாணவன்... தாலி கட்டச்சொன்ன ஊர் மக்கள் - 6 பேர் கைது

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருள்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார்.

English summary

The Tamil Nadu government has announced that the Pongal special package will be available in ration shops from January 3. District Collectors have been instructed to ensure that the special package is provided to all