தமிழகத்தில் கலப்படம் செய்த வெல்லம், கருப்பட்டி விற்பனை?.. கலெக்டர்களுக்கு அரசு முக்கிய உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கலப்படத்தை தடுக்க கருப்பட்டி, வெல்லம் தயாரிக்கும் இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்துகள் நிர்வாகத்துறை ஆணையர் செந்தில் குமார் அனுப்பிய கடிதம்:

சந்தைகளில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட பனங்கருப்பட்டி விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகார்கள் வந்துள்ளன. உணவு தயாரிப்பு தரம் மற்றும் உணவு சேர்க்கை பொருட்கள் ஒழுங்குமுறை சட்டப்படி, பனங்கருப்பட்டி தயாரிப்புக்கான தரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மண்ட வெல்லம், அச்சுவெல்லம், பனங்கருப்பட்டி ஆகியவை சர்க்கரை மற்றும் சில வேதிப்பொருள் கலப்படத்துடன் தயாரிக்கப்படுவதாகவும் புகார்கள் வந்துள்ளன.

English summary

Government of Tamil Nadu has directed the District Collectors to install surveillance cameras at the places karupatti produced to prevent adulteration. Collectors have also been directed to popularize the WhatsApp number 9444042322 for the public to lodge a complaint