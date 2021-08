கொரோனா 3ம் அலையில் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்க வாய்ப்பு.. 13 பேர் குழுவை அமைத்தது தமிழக அரசு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா 3ம் அலையில் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுவதால் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான வழிமுறைகளை வழங்க 13 பேர் கொண்ட குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் 13 பேர் கொண்ட குழுவினை அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது,

குரு பெயர்ச்சி 2021: இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் யோகத்தையும் தரப்போகும் குருபகவான்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் தமிழகத்தில் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. ஆனாலும் அண்டை மாநிலங்களில் பாதிப்பு உயர்ந்து வருவதால் தமிழகத்திலும் தொற்று அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது,

English summary

tamilnadu Government have decided to constitute a State level Task Force Committee consisting of 13 members to advise the Government on issues related to Paediatric Care of Covid cases, its prevention, treatment and also update Government with the latest on translational research on the subject and any other connected issues.