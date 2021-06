பத்திர பதிவு துறையில் அடுத்த ஆக்சன்.. அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை.. அமைச்சர் அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பத்திர பதிவு அலுவலங்களில் லஞ்சம் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் தலையீடு இருந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வணிக வரித் துறை மற்றும் பத்திர பதிவு துறை அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பத்திரபதிவு துறையில் லஞ்சம், இடைத்தரகர்கள் புழக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் ஒரு கட்டத்தில் அரசு அதன் பல்வேறு வசதிகளை ஆன்லைனில் கொண்டு வந்தது.

ஆனாலும் முறைகேடுகள் தொடர்வதாக புகார்கள் உள்ளது. அங்கீகாரமற்ற வீட்டு மனைகளை பத்திரம் பதிவு செய்யும் விவகாரத்தில் தான் அதிகப்படியாக லஞ்சம் புழங்குவதாக புகார்களும் அடிக்கடி வருகின்றன.

English summary

moorthy, Minister for Commercial Taxes and Securities Registration has said that stern action will be taken if there is bribery and intermediaries in the egistration offices.