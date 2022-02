மறு வாக்குப்பதிவு வேண்டும்.. நீதிமன்றம் வரை செல்வோம் - சீறிய‌ அண்ணாமலை!

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதால், மறுவாக்குப் பதிவு நடத்தக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர இருப்பதாக தமிழக‌ பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளுக்கு பிப்ரவரி 19 அன்று தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்தலில் 61 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது.

வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை முதல் நடந்து வருகிறது. தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக அதிமுக மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that he will file a case in the Chennai High Court seeking re-registration due to irregularities in the recent local government elections.