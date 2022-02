'எழுத்துப் பிழை' - கள்ள ஓட்டு சர்ச்சைக்கு மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் விளக்கம்

Chennai

சென்னை: கள்ள ஓட்டு சர்ச்சை எழுத்துப்பிழை தான் குழப்பத்துக்கு காரணம் என மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவரும் மத்திய இணையமைச்சருமான எல்.முருகன் சென்னை அண்ணாநகரில் தனது வாக்கை செலுத்தினார்.

நாகை மீனவர்கள் 6 பேரை கைது செய்து இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்

எல்.முருகன் வாக்கு கள்ள ஓட்டாக போடப்பட்டதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டினார். இதையடுத்து, அவரது வாக்கை யாரும் செலுத்தவில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்தது.

