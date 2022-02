'திமுக, அதிமுக மக்களை முட்டாளாக்குகிறது'.. 'நீட்' விவகாரம் குறித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் சுளீர்!

Chennai

சென்னை: நீட் விவகாரத்தில் அதிமுகவும், திமுகவும் அரசியலாக்கி மக்களை முட்டாளாக்குகின்றனர் என்று தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார். உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு மக்கள் மாபெரும் வெற்றியை அளிப்பார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

AIADMK and DMK are politicizing and fooling the people in the NEET affair said DMDK Treasurer Premalatha Vijayakanth. He also said that the people would give a huge victory to Temujin in the local elections