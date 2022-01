நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து இடப்பங்கீடு கோரிக்கை வைத்த திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கவுன்சிலர் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் மாநகராட்சி, நகராட்சி பதவிகளில் தேவையான இடங்களை வழங்க வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன்.

தமிழகம் முழுவதும் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வார்டு பங்கீடு தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக பேச்சை தொடங்கியுள்ளது.

அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வந்த திருமாவளவன் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். தங்களுக்கு சாதகமான வெற்றி வாய்ப்புள்ள வார்டுகளையும் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK Thol Thirumavalavan has demanded that DMK Chief MK Stalin be given the required seats in the corporation and municipal posts after the councillor election.