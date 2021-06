தமிழ்நாடு ஊரடங்கில் வந்தாச்சு தளர்வுகள்.. இ-பதிவு யாருக்கெல்லாம் அவசியம்? முழு விளக்கம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு ஜூன் 21 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரடங்கின் போது, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து அனுமதிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் கூடுதலாக சில தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் 11 மாவட்டங்களுக்கு தளர்வுகள் குறைவாகவும், பிற 27 மாவட்டங்களுக்கு, சலூன்கள் திறப்பு உள்ளிட்ட தளர்வுகள் அதிகமாகவும் தரப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக 11 மாவட்டங்களிலும், இ-பதிவு யாருக்கெல்லாம் அவசியம் என்பது குறித்தும் விளக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு லாக்டவுன்: இ பதிவு.. சலூன்கள்.. போக்குவரத்து.. இந்த 10 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் மக்களே!

English summary

