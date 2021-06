3-வது அலை வந்தாலும் டோன்ட் வொரி.. வலுவான கட்டமைப்புடன் நாம் ரெடி. நம்பிக்கை கொடுக்கும் மா.சு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 3-வது அலை வந்தாலும் அதனை சமாளிக்கும் போதிய கட்டமைப்புகள் உள்ளது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். தமிழகம் முழுவதும் 70 ஆயிரம் ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஆட்டம் போட்ட கொரோனா தொற்று தற்போது குறைய தொடங்கி விட்டது. சில வாரங்களுக்கு முன்பு தினமும் 36,000-க்கும் மேல் சென்ற கொரோனா தொற்று தற்போது 12,000-க்குள் குறைந்து விட்டது.

தமிழ்நாடு அரசின் தீவிர நடவடிக்கையால் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது. கொரோனா குறைய, குறைய கூடுதல் தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

