கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கு ஆர்.டி.பி.சி.ஆர் சோதனை கட்டாயம்.. தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு!

சென்னை: கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் வருபவர்களுக்கு வரும் 5-ஆம் தேதி முதல் ஆர்.டி.பி.சி.ஆர் பரிசோதனை சான்றிதழ் கட்டாயமாக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடவுளின் தேசம் என்று அழைக்கப்படும் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து உச்சத்தில் சென்று வருகிறது. கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் கேரளா தவித்து வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களாக கேரளாவில் தினமும் 20,000-கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன. அங்கு கொரோனா நேர்மறை சோதனை விகிதம்(பாஸிடிவ் ரேட்) தொடர்ந்து 12% ஆக இருந்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்துகிறது.

