இதை கூகுளில் தேடாதீங்க.. சைபர் தந்திரங்கள்.. டெபிட், கிரிடிட் கார்டு பற்றி போலீஸ் முக்கிய அலார்ட்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் டெபிட் மற்றும் கிரிடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களை ஏமாற்ற சைபர் குற்றவாளிகள் பல்வேறு தந்திரங்களை கடைபிடிக்கிறார்கள். அவர்களிடம் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை தமிழக காவல்துறையின் சைபர் கிரைம் பிரிவு வழங்கி உள்ளது. கூகுகளில் வாடிக்கையாளர் சேவை எண்ணை தேட வேண்டாம் என்று எச்சரித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சைபர் கிரைம் பிரிவு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: "கொரோனா தொற்று நோய் பரவும் இந்த காலக்கட்டத்தில் தொடர்பு இல்லாத கட்டண மோசடிகள் ( கார்டு எண்ணை பயன்படுத்தி மோசடி செய்வது) அதிகரித்து வருகின்றன, மேலும் இது கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளின் தொடர்பு இல்லாத கட்டண அம்சங்களால் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த கார்டுகள் NFC (Near Field Communication) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குகின்றன. நீங்கள் இதில் உள்ள "TAP and PAY முறையில் உங்கள் பின்/பாஸ்வேர்டை போடாமலேயே பணம் செலுத்த முடியும். கணிணி திருடர்கள் இந்த அம்சங்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு மக்களை எளிதாக ஏமாற்றுகிறார்கள். இந்த திருட்டுகள் அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழக பொதுத் துறை கணினியில் சைபர் அட்டாக், முக்கிய ஆவணங்கள் முடக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி கேட்டு மிரட்டல்

English summary

Contact-less things are becoming new normal now due to the COVID-19 pandemic and it has a huge impact on banking transactions due to contactless payment features of Credit and Debit cards. These cards use NFC (Near Field Communication) technology and enable its customers to simply “TAP and PAY without entering and PIN/password. Conmen take advantage of these features and cheat people easily.