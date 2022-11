'பூனைக்கு மணி கட்டும் நேரம் வந்துவிட்டது' -ஆளுநர் ரவி மீது தமிழக காங்கிரஸ் ஆக்ரோஷம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆளுநர் வேலையைத் தவிர மற்ற வேலைகளை எல்லாம் ரவி சரியாகச் செய்கிறார் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் ஆளுநர் ரவியை சுட்டிக்காட்டி, பூனைக்கு மணி கட்டுவதற்கு நேரம் வந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has criticized that Ravi is doing all the other jobs except the governor's job properly.