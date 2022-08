தமிழக பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது..ரஞ்சிதா முதலிடம்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2022 (TNEA 2022) தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிஇ.,பிடெக் படிப்புகளுக்கான பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியலை உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி இன்று வெளியிட்டார். www.tneaonline.org இல் உங்கள் லாக் இன் பாஸ்வேர்ட் பயன்படுத்தி உங்கள் தரவரிசையைச் சரிபார்க்கலாம். பி.இ. கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் 200க்கு 200 மதிப்பெண் பெற்று தமிழகத்தை சேர்ந்த ரஞ்சிதா முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள், அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம், அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்‌, சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் மத்திய கல்வி நிறுவனங்கள் ஒப்படைத்த இடங்களுக்கான சேர்க்கை ஒற்றை சாளர முறையாக 2022 பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படுகிறது.

2022-23 கல்வியாண்டில், பொறியியல் பட்டயப் படிப்பிற்கு ஒட்டுமொத்தமாக அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கை 2.10 லட்சமாக உள்ளன. இதில் 1.95 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில் உள்ளன. இதில், 55-60% இடங்கள் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் வருகின்றன. மேலும், அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் 2000க்கும் மேற்பட்ட இடங்களும், இதர அரசு மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் உள்ளன.

ஆக.16ல் தரவரிசை பட்டியல் ரிலீஸ்..தமிழக பொறியியல் கலந்தாய்வு தள்ளிப்போக காரணம் என்ன?

English summary

Tamil Nadu Engineering Admission, TNEA 2022 rank list today, August 16. Once released, candidates will be able to check their TNEA rank list from the official website - tneaonline.org.