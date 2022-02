தமிழ்நாடு மின்வாரிய இழப்பு ரூ.17,000 கோடியாக உயர்வு.. காரணத்தை பட்டியலிட்ட ராமதாஸ்.. பரபர புகார்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்வாரிய இழப்பு ரூ.17,000 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது எனவும் நிர்வாக சீரமைப்பு உடனடியாக தேவை என்றும் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் இழப்பு 2020-21 ஆம் ஆண்டில் ரூ.17,000 கோடியாக அதிகரித்து இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது மின்சார வாரியத்தின் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத இழப்பு ஆகும். மின்வாரிய இழப்பு ரூ. 12,800 கோடி என்ற அளவில் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று உத்தேசிக்கப் பட்டிருந்த நிலையில், அதை விட நான்காயிரம் கோடி கூடுதலாக இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

Tamil Nadu Electricity Loss has risen to Rs 17,000 crore and there is an urgent need for administrative restructuring, said PMK founder ramadoss He said the government should take bold steps to make the Electricity Board run profitably