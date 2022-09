குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு விரைவு பேருந்துகளில் 10% கட்டண சலுகை வந்தாச்சு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: திமுக அரசு பொறுப்பேற்றதிலிருந்து அரசு பேருந்துகள் சார்ந்து பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற மு.க.ஸ்டாலின் தான் கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புக்களில் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து தொடர்பான உத்தரவு கோப்பும் ஒன்று.

தற்போது அதனைத் தொடர்ந்து, அரசு விரைவு பேருந்துகளில் பயணிக்க இணையவழி மூலம் முன்பதிவு செய்தால் 10% கட்டண சலுகை வழங்கப்படும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது இந்த அறிவிப்பு இன்று முதல் அமலுக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மகளிருக்கான இலவச பேருந்து சேவையை போல இந்த திட்டமும் பயணிகளிடையே வரவேற்பை பெரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக துறை சார்ந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Ever since the DMK government took charge, the government has beenmaking many important announcements related to buses. One of the firstfive files signed by M.K. Stalin as the Chief Minister was the orderfile related to free bus for womens. Now following this, it has alreadybeen announced that 10% fare concession will be given if you book onlineto travel on government express buses. Now it has been announced thatthis notification will come into effect from today. According to sourcesin the sector, this scheme is expected to be well received by passengerslike the free bus service for womens.