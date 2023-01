ஹாப்பி பர்த் டே! தமிழகத்தை மையம் கொண்ட இசைபுயல் ஏஆர் ரகுமான்! தமிழுக்காக செய்த வேற லெவல் சம்பவங்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் டிஜிட்டல் இசை மூலம் புரட்சியை ஏற்படுத்திய இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் இன்று பிறந்தநாள் காண்கிறார். திரைத்துறையை தாண்டி தமிழ் மொழி மீது மாறா பற்று கொண்ட அவர் உலக அளவில் தமிழுக்காக பல சம்பவங்களை செய்திருக்கிறார்.. அப்படி அவர் செய்த சம்பவங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்..

70 தொடங்கி 90 வரையிலான காலகட்டங்களில் தமிழ் திரையுலகில் இளையராஜா, விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி மற்றும் சில இசையமைப்பாளர்கள் கோலோச்சி கொண்டிருந்த காலம் அது.

பாரம்பரிய இசை வடிவம் தாண்டி இளையராஜா கொடுத்த மண் சார்ந்த இசையை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கொண்டாடிக் கொண்டிருந்த காலம் அது. வருடத்திற்கு ஆயிரம் படங்கள் வெளியாகிறது என்றால் அதில் 900 படங்கள் இளையராஜாவின் இசையை சுமந்து வந்தவை.

உதயநிதியை பார்த்து சட்டென சிரித்த ஆர். என் ரவி.. தோளில் தட்டிய ஸ்டாலின்.. அந்த ரியாக்சன்! என்னாச்சு?

English summary

AR Raghuman, the musical storm who revolutionized the Tamil film industry with digital music, celebrates his birthday today. Beyond the film industry, he has a constant passion for the Tamil language and has done many incidents for the cause of Tamil at the global level.