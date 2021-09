எதிர்ப்பை மீறி.. தமிழகத்தின் 24 சுங்கச் சாவடிகளில் உயர்த்தப்பட்டது கட்டணம்.. டிடிவி தினகரன் கண்டனம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள 24 சுங்கச்சாவடிகளில் இன்று அதிகாலை 12 மணிக்கு மேல் சுங்கக் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

ஒரு பக்கம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு, இன்னொருபக்கம் சிலிண்டர் விலை உயர்வு, இன்னொருபக்கம் சுங்கச்சாவடி கட்டண உயர்வு என்று பல நெருக்கடிகளில் மக்கள் சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட போவதாக தகவல்கள் வெளியானது முதல் தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். ஆயினும் சுங்க கட்டணம் தடாலடியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.

Tariffs have been increased at 24 toll gates in Tamil Nadu from 12 am today. General Secretary of the Amma Makkal Munnetra Kazhagam, TTV Dhinakaran condemns this on Twitter.