மொத்தம் 24 நாள்.. தேனியில் இருந்து காய்நகர்த்தும் டிடிவி தினகரன்.. அமமுக நிர்வாகிகளுக்கு ஓலை.. ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணியையொட்டி அனைத்து கட்சிகளும் பணிகளை துவங்கி உள்ளன. இந்நிலையில் தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பெரிய திட்டத்தை தீட்டி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஓலை அனுப்பி தயாராக இருக்கும்படி கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு டிடிவி தினகரன் தனியாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எனும் கட்சியை துவக்க செயல்பட்டு வருகிறார். அமமுகவின் பொதுச்செயலாளராக டிடிவி தினகரன் செயல்பட்டு வருகிறார்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கு இன்னும் 17 மாதங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் ஆளும் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பிற மாநில கட்சிகளும், தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸ், பாஜக ஆகியவை துவங்கி உள்ளன.

English summary

All the parties have started work for the 2024 parliamentary elections. In this situation, the General Secretary of Amma Makkal Munnetra Kazhagam TTV Dhinakaran has sent a letter to the party executives to be ready to outline the big plan.