சட்டசபை மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டை விட்டே ஆளுநர் ரவி வெளியேறலாம்! தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி பாய்ச்சல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சட்டசபை மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டை விட்டே ஆளுநர் வெளியேறலாம் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆர்.எஸ்.எஸ் உறுப்பினராக தான் இதுவரை செயல்பட்டு வருகிறாரே ஒழிய, ஆளுநராக ஒருபோதும் செயலாற்றவில்லை என அந்தக் கட்சி சாடியுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Velmurugan slams Governor RN Ravi as he has never worked as a governor unless he has been working as an RSS member so far.